Киев, , 10:35 — REGNUM Условия Украины касательно возможных переговоров о нейтральном статусе страны нужно выдвигать только в пакете, заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко.

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«В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Вторым требованием является новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. Также украинским властям необходимо выдвинуть условия о том, что Киев имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в будущем году власти страны намерены добиться понимания точных сроков вступления Киева в НАТО.

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