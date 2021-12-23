Курган, , 10:35 — REGNUM В Курганской области с января по сентябрь 2021 года миграционная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 2,6%. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития.

Снижение рождаемости Gtrk-kaluga.ru

«В январе-сентябре 2021 года в Курганской области миграционная убыль населения составила 2710 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число прибывших сократилось на 1825 человек (на 8,1%), число выбывших — увеличилось на 598 человек (на 2,6%)», — говорится в докладе департамента экономразвития региона.

В целом по Курганской области наблюдается снижение рождаемости на 0,8% к уровню прошлого года — родилось 5489 младенцев. Число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза, отмечают в ведомстве.