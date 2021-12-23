Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, несколько лет курировавший финансовый блок городского правительства, отправлен в отставку. Об этом объявил 23 декабря губернатор региона Александр Беглов на заседании городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Губернатор Беглов наградил ушедшего Батанова почётной грамотой.

Место Батанова в Смольном официально занял Алексей Корабельников, кандидатуру которого на пост вице-губернатора по финансам 22 декабря согласовало городское Заксобрание. До этого Корабельников более шести лет возглавлял комитет финансов Санкт-Петербурга.

На новом посту Алексей Корабельников будет отвечать за вопросы финансов, госзаказа и бюджета, координировать и контролировать деятельность комитета по государственному заказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета финансов Санкт-Петербурга.