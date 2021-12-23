Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве агрохолдинга «Юрма» на торги выставлен крупный лот с начальной ценой почти 1,2 млрд рублей. Речь идёт об объектах в Чебоксарах и Чебоксарском районе. Торги назначены на 24 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Единым лотом продаются объекты недвижимости и движимого имущества «Юрмы». В числе крупных объектов — земельный участок для эксплуатации нежилых зданий рынка «Ярмарка» площадью 56 348 кв. метров, зона «Ярмарка» для мелкооптовых продаж, супермаркет «Елена», ресторан «Фаворит», земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства площадью 259 648 кв. метров (в районе Карачуринского кладбища в Чебоксарах) и 119 705 кв. метров (Большекатрасинское поселение Чебоксарского района), земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома площадью 6 913 кв. метров (деревня Сятракасы Чебоксарского района).

Также в состав лота вошли спортивно-оздоровительный комплекс по улице Гладкова, ряд магазинов и торговых павильонов на «Ярмарке», несколько складских помещений и объектов незавершённого строительства, торговое оборудование, телятники, коровники, картофелехранилище, молочно-товарная ферма, сенохранилище и другие объекты.

Что касается транспорта, то в лот также включили, в частности, трактора, прицепы, автобус, комбайны, полуприцепы.

Начальная цена лота определена в размере 1 199 444 347 рублей, шаг аукциона — 5%, задаток для участия — 50 млн рублей. Торги состоятся 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Агрохолдинг «Юрма» признано банкротом (несостоятельным) решением Арбитражного суда Чувашии 24 июня 2021 года (резолютивная часть объявлена 22 июня). В отношении общества открыто конкурсное производство.

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