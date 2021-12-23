Симферополь, , 10:34 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 декабря. Накануне, 22 декабря, сообщалось о 151 новом случае заражения. За последние сутки крымские лаборатории обследовали на коронавирус 3 895 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 125 969 человек.

Выздоровевшими на утро 23 декабря признаны 116 936 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, за сутки был выписан 191 пациент. Скончались в общей сложности 4 157 человек с ковидом, за сутки в статистику смертности включены ещё 25 крымчан.