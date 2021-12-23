Куала-Лумпур, , 10:34 — REGNUM Общее количество погибших в результате наводнений на западе Малайзии возросло до 37, еще десять человек числятся как пропавшие без вести. Об этом 23 декабря сообщил журналистам генеральный инспектор полиции страны Акрил Сани Абдулла, его слова приводит агентство BERNAMA.

Наводнение Philippe Semanaz

«За минувшие сутки поступила информация о гибели пятерых местных жителей, среди которых один ребенок», — сказал он.

Также глава полиции Малайзии утончил, что самая тяжелая ситуация в настоящее время наблюдается в малазийском штате Паханг и добавил, что на данный момент в центрах эвакуации находятся порядка 68,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что число погибших в результате наводнения в Малайзии на тот момент увеличилось до 27 человек.