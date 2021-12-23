Москва, , 10:32 — REGNUM Российская валюта укрепляется в первой половине дня 23 декабря. Рынок ожидает пресс-конференцию Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Такие мероприятия, как правило, позитивны для рубля. Он поддерживается и начавшимся налоговым периодом с продажей валютной выручки экспортёрами.

Стимулирует рубль и существенно поднявшаяся накануне цена нефти. Она превысила $75 за баррель по марке Brent. В то же время, и доллар подешевел вчера относительно основных валют.

Однако котировки этих активов подошли к своим техническим границам текущих диапазонов. На сегодня можно предположить ограничение их дальнейшего движения.

Инвесторы обратят внимание на выходящие показатели Международных резервов ЦБ России, данные по инфляции, безработице и потребительской активности в США.

На рынок станет воздействовать и фактор предрождественского дня, с закрытием позиций перед длинными праздниками во многих странах.

В зависимости от нюансов указанных обстоятельств наиболее вероятный диапазон колебаний котировок составляет на сегодня 73,10 — 74,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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