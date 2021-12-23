Иркутск, 23 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В бухте Фролиха на дне Байкала нашли гриб, который растет в Тибете. Об этом 23 декабря 2021 года сообщает телеграм-канал «Байкал» со ссылкой заявление директора Лимнологического институт СО РАН Андрея Федотова, сделанное в ходе пресс-конференции.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По словам учёного, пробы донных отложений подняли с глубины 400 м, на них обнаружился гриб Cordyceps sinensis. В Тибете он поражает гусеницу тонкопряда и заставляет ее ползти на высоту, там он ее умерщвляет, гусеница встает столбиком, а на следующий год из нее прорастает гриб.

Китайцы его собирают, потому что гриб ценный, применяется в народной медицине. Как он оказался на дне Байкала, ученые пока сказать не могут. Они искали в других местах, но больше такой гриб не обнаружили. По словам Андрея Федотова, в целом Фролиха — интересное место, там есть выходы термальных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, в молодежной лаборатории стресс-физиологии и перспективных биотехнологий НИИ биологии Иркутского государственного университета изучают особенности адаптации байкальской и голарктической фауны беспозвоночных при сезонном похолодании.

Это необходимо для дальнейших прогнозов возможных изменений в их популяции и существования байкальских эндемичных видов в целом.

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