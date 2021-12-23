Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Александр Волков, Данила Моисеев и Никита Гусев. У ЦСКА отличились форварды Константин Окулов и Павел Карнаухов.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 58 очков. ЦСКА идёт на третьем месте в Западной конференции с 56 очками.

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