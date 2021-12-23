Домбай, Карачаево-Черкесия, , 10:29 — REGNUM Снегопады привели к нарушению работы курорта Домбай. Из-за непогоды 22 декабря пришлось приостановить работу канатных дорог. Было также перекрыто движение по автодороге на подъезде к горнолыжному курорту. Причиной стали поваленные от тяжести снежной массы деревья. Появилась информация в том числе, что одно из них упало на многоэтажный жилой дом, повредив кровлю.

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По данным пресс-службы спасательного ведомства, сотрудники МЧС выезжали в курортный поселок для расчистки завалов деревьев.

«В Карачаевском городском округе на автодорогу Теберда — Домбай, при въезде в посёлок Домбай, из-за ветра упало дерево и перекрыло движение по автодороге. <…> На месте были выявлены многочисленные падения деревьев на автодорогу. С помощью шанцевого инструмента и бензопил убрали деревья с автодороги. Движение транспорта по автодороге Теберда — Домбай восстановлено», — говорится в сообщении МЧС.

Из-за большого объема выпавшего снега пришлось также вызывать искусственный сход лавин. При этом передвижение в местах скопления снежных масс было под запретом.

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