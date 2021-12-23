Биробиджан, , 10:32 — REGNUM 23 декабря представители городской думы столицы Еврейской автономии поддержали увольнение мэра Александра Головатого. За его отставку депутаты проголосовали единогласно, сообщило РИА Биробиджан.

Отставка Joel Kramer

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Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Биробиджана был внесён в повестку заседания гордумы 14 декабря, сессия состоялась 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление об увольнении Александр Головатый написал после сильного снегопада, который прошёл в городе 22−24 ноября. По информации СМИ, причиной отставки стало то, что мэр не справился с устранением его последствий. Последним рабочим днем для главы Биробиджана станет 30 декабря.