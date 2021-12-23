Москва, , 10:28 — REGNUM Нефть продолжила восхождение 22 декабря, вернув отметке $75 за баррель статус поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефтехранилище Nigel Chadwick

«Сегодня, 23 декабря, нефть марки Brent передвинула максимумы до области $75,75, после чего слегка откатилась и оказалась на отрицательной территории перед началом торгов в Европе, что может сигнализировать о нежелании покупателей отправлять фьючерсы к сопротивлению $77.

Рынок черного золота растет наряду с фондовыми площадками, где после негативного старта недели настроения продолжают улучшаться по мере угасания страхов, связанных с новым коронавирусом.

Сообщения о резком замедлении роста заражения новым штаммом «Омикроном» в Южной Африке приободрили инвесторов, которые также следят за оптимистичными комментариями на тему вакцин.

Brent также выиграла от преимущественно бычьего отчета минэнерго США, который показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 4,7 млн баррелей.

Результат оказался не только лучше оценки API, но и почти вдвое превысил прогноз, тогда как добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в день, до 11,6 млн баррелей. На этом фоне трейдеры проигнорировали деталь отчета, отразившую рост запасов бензина на 5,5 млн баррелей.

Пока на рынках сохраняется интерес к риску, нефть будет как минимум оставаться на плаву. На данный момент фактором риска является возможная фиксация прибыли перед уходом рынков на празднование католического Рождества.

В случае отката важно следить за целостностью уровня $73,20, где сходятся 20-дневные и 200-дневные скользящие средние. В случае возобновления подъема следующей значимой целью быков станет зона 100-дневная средняя, которая преграждает путь к отметке $77», — считает эксперт.

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