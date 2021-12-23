Москва, 23 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. На территории Крыма и Краснодарского края будут проведены масштабные учения десантных войск. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Десант

Как отметил в пресс-службе, сообщение которой приводит ТАСС, маневры начнутся 23 декабря на крымском военном полигоне «Опук» и в ходе них планируется отработать боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

«Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что учения на полигоне «Раевский» под Новороссийском стартуют 24 декабря и в ходе них военнослужащие десантных войск отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона».

Кроме того, уточняется, что указанные маневры состоятся в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. В общей сложности в них будут принимать участие свыше 1200 военнослужащих, а также задействованы более 250 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные учения в небе над Арменией провели истребители МиГ-29 российской авиабазы Эребуни, расположенной вблизи с Ереваном.