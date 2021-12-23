Сеул, 23 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В 2020 году совокупная чистая прибыль 13 429 компаний Южной Кореи, в которых работают более 50 человек, и чей уставной капитал превышает 300 млн вон (~$250 тыс.), составила до вычета налогов 97,7 трлн вон (~$82 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Kenny J Lee Южная Корея

Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель с 2014 года.

По сравнению с 2019 годом показатель сократился на 3,9%.

Известно, что совокупная чистая прибыль южнокорейских компаний упала ниже отметки в 100 трлн вон (~$84 млрд) впервые за шесть лет.

Общий объём продаж составил ~$2 трлн, что на 3,2% меньше, чем 2019 году. Средний объём продаж на одну компанию составил $152 млн долларов, на 4,6% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году в этих компаниях работали в общей сложности 4,71 млн человек, что на 1,1% больше, чем в 2019 году.