Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин, которые подозреваются в вымогательстве денег у водителей маршрутного такси. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые в вымогательстве у водителя маршрутки Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

В полицию Кировского района Петербурга 24 ноября обратился водитель коммерческого маршрутного автобуса. Он рассказал, что на конечной остановке на проспекте Стачек к нему подошли трое неизвестных мужчин и потребовали платить не менее 700 рублей в сутки, якобы за аренду парковочного места. На протяжении трех дней заявителю угрожали телесными травмами и повреждением имущества.

Чуть позже сотрудники Управления уголовного розыска задержали троих мужчин — уроженцев Ленинграда, Туркмении и Азербайджана, в возрасте от 34 до 45 лет. Во время обысков по месту проживания подозреваемых полицейские обнаружили травматический пистолет, патроны, четыре ножа и кастет.

В отношении задержанных следователи УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Все трое подозреваемых задержаны на основании 91 УПК РФ.

«Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения остальных участников группы и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности», — подытожили в ведомстве.