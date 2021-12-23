Новосибирск, 23 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Новосибирске начались обыски в департаменте имущества мэрии. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники информации.

Цитата из х/ф «Дело гастронома №1». Реж. Сергей Ашкенази. 2011. Россия Обыск

«Оперативные мероприятия проходят в квартире, кабинете и на даче начальника департамента Георгия Жигульского», — уточнил один из собеседников издания.

Сми отмечает, что действия силовиков могут быть связаны с ситуацией вокруг долгов застройщиков по аренде земли. По последним данным, они превышают 4 млрд рублей.