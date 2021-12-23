Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Совет безопасности ООН объявил 22 декабря, что единогласно принял предложенную США резолюцию, которая облегчит оказание гуманитарной помощи Афганистану, находящемуся на грани экономического коллапса, при этом не позволяя оказывать финансовую помощь талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает «8 Собх».

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В резолюции говорится, что «разрешена выплата денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов, а также предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременного предоставления такой помощи или поддержки такой деятельности».

В документе отмечено, что эта помощь поддерживает «основные гуманитарные потребности Афганистана» и не «нарушает» санкции, наложенные на организации, связанные с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предыдущая резолюция США стремилась разрешить периодический отказ от санкций, но Китай и Россия, имеющие право вето, заблокировали её.

«Гуманитарная и чрезвычайная помощь должна беспрепятственно доходить до народа Афганистана», — подчеркнул ранее Чжан Джун, посол Китая в Организации Объединенных Наций.

Решение ограничить срок действия резолюции одним годом, которое не было частью первого проекта, направлено на умиротворение европейских союзников Вашингтона, которые, как и Индия, критиковали отсутствие сроков и призывали к более жесткому контролю над пунктом назначения.

Это первая резолюция Совета Безопасности ООН после падения Кабула, которая направлена на оказание помощи афганскому народу и содействие доставке помощи в Афганистан. Ранее совет принял резолюцию, призывающую «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признать права человека и права этнических и религиозных меньшинств и сформировать инклюзивное правительство.