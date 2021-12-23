Варшава, 23 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при правительстве Польши Марцин Вёнцек во время интервью изданию Fakt раскритиковал готовящиеся к принятию поправки в закон о СМИ республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

«Стабильность медиарынка имеет важное значение для свободы слова и соблюдения информационных прав граждан. А поправки принесут много неудобств оппозиционным СМИ, вынудят их проводить реорганизацию, что негативно скажется на их работе. Так делать нельзя», — заявил Вёнцек.

Как сообщало ИА REGNUM, одобренный Сеймом законопроект о внесении поправок в закон о СМИ предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, популярного оппозиционного телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery. Теперь поправки направлены президенту Анджею Дуде на подпись. В случае его одобрения новые правила вступят в силу.