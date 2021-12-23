Киев, , 10:36 — REGNUM Энергетический кризис на Украине — не случаен, экономику страны фактически ведут к уничтожению, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш».

Юлия Тимошенко Tymoshenko.ua

По словам Тимошенко, руководившей украинским правительством в 2005 и 2007−2010 годах, пополнение запасов угля и закачка газа в подземные хранилища — «фундаментальные» и обязательные вещи. Это вопрос энергетической безопасности государства.

«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», — подчеркнула Тимошенко.

Она потребовала установить имена всех ответственных за доведение до кризиса «энергетически самодостаточной» страны. Бизнес, особенно малый, терпит убытки либо закрывается.

«Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают», — сказала политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко уже заявляла об искусственном создании на Украине энергетического кризиса, который вызвал колоссальную инфляцию.

Читайте также: Тимошенко: Украина оказалась последней в Европе по подушевому ВВП