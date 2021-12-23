Уфа, 23 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. 432 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Василий Иванов ИА REGNUM Не нуждающийся в представлении вирус

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Сообщается, что в республике всего выявили 119 155 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 108 230 человек, в том числе за минувшие сутки победил инфекцию 451 человек.

Прививки от COVID-19 получили 2 155 731 человек, завершили вакцинацию 1 988 581 человек.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть 19 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончалось 4237 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 декабря в республике за сутки выявили 456 носителей коронавируса.