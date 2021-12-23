Воронеж, , 10:22 — REGNUM Почти на миллион рублей оштрафован за нарушения природоохранных требований АО «Елань-Коленовский сахарный завод» в рп. Елань-Коленовский Новохоперского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

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Как уточняется, при проведении плановой выездной проверки было выявлено 30 нарушений природоохранных требований. В частности, нарушалось законодательство при осуществлении градостроительной деятельности и при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов. Предприятие самовольно заняло водный объект, на производстве использовалось неисправное оборудование для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, были превышены лимиты на размещение отходов производства и потребления, а их учёт предприятием не велся.

В результате руководство завода привлечено к административной ответственности по пяти статьям КоАП РФ на общую сумму штрафов в 914,5 тыс. рублей. Также предприятие обязано устранить все нарушения.