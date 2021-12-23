Брянск, , 10:26 — REGNUM Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве и покушению на убийство двух людей в Рогнединском районе Брянской области, признал свою вину. Ему предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ружьё Https://pixabay.com

По предварительным данным, вечером 20 декабря 48-летний житель Рогнедино приехал к дому своего знакомого в селе Осовик и из личных неприязненных отношений дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Затем злоумышленник отправился в Рогнедино, где возле универмага дождался, пока из него выйдет 47-летняя владелица. Приблизившись к ней, он несколько раз выстрелил в женщину из личной неприязни, потерпевшая сумела скрыться в магазине.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Московской области. На допросе он признал свою вину, рассказал об обстоятельствах случившегося, ему предъявлено обвинение.

Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

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