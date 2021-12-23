Шарлык, Оренбургская область, , 10:22 — REGNUM В Шарлыке Оренбургской области бизнесмен лишился 497 тыс. рублей, пытаясь приобрести дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



По данным следствия, 42-летний гражданин увидело в интернете объявление о продаже этого товара. Он позвонил по указанному номеру телефона. Продавец сообщил ему, что деньги можно будет перевести в момент прибытия бензовоза. В тот же день бензовоз с дизтопливом приехал к покупателю. Гражданин перевёл деньги, однако водитель бензовоза получил о продавца информацию, что средства не поступили, и уехал.

В результате бизнесмен понял, что его обманули. Мошенников ищут.