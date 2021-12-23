Хельсинки, , 10:21 — REGNUM Финский «Йокерит» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Динамо» шайбу забросил Денис Мосалёв. У «Йокерита» отличились защитник Давид Скленичка и форвард Калле Коссила.

На сегодняшний день «Йокерит» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 56 очков. «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 46 очками.

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