* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:20 — REGNUM В глазах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) музыкальное искусство противоречит исламским законам, и в исламском обществе не разрешается слушать или исполнять её.

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По сообщению афганского информационного агентства «Шафакна», со ссылкой на «Радио Озоди», официальные лица министерства исламской ориентации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что они советуют людям не слушать музыку.

Хакф Мохаджер, представитель министерства исламской ориентации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил СМИ: «Колокол псалмов дьявола» (араб. الجَرَسُ مَزَامِیرُ الشَّیطَان)… поскольку наше общество является исламским, нам необходимо видеть, какой путь развития общества соответствует исламу, и следовать принципам и правилам ислама».

Через несколько дней после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, был убит Фуад Андараби, один из местных исполнителей. Члены семьи Андараби обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его убийстве и заявили, что виновные не подверглись судебному преследованию и остались на свободе.

Джавад, сын Фуада Андараби, рассказал, что единственная реликвия, оставшаяся от отца — это его уцелевшие записи. По его словам, отец был популярным исполнителем и в последние два десятилетия не вел никакой политической или военной деятельности.

«Единственная причина заключалась в том, что он был певцом и читал стихотворение об Андарабе, и не только об Андарабе, но и обо всем Афганистане. Они убили его из-за его стихотворения «Почему ты читаешь стихи об Андарабе?» — сказал Джавад Андараби, объясняя, почему его отец был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Андараб — один из уездов провинции Баглан и родина Фуад-хана. Неприязнь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к названию этого региона может быть связана с сопротивлением, которое люди в некоторых частях северного Афганистана оказывали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до захвата ими страны.

Но Забихулла Муджахид, пресс-секретарь министерства информации и культуры правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опровергает утверждения о том, что Андараби был убит членами движения: «Это ложные обвинения. Мы никого не убивали за пение, и это далеко от правды. Я не знаю, что произошло, но наши моджахеды ничего подобного не делают».

После этого инцидента один молодой бадахшанец также стал жертвой представлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о музыке. 19-летний Вахидулла был родом из села Заргаран уезда Ишкашим провинции Бадахшан и после окончания школы собирался учиться в Кабульском университете.

Родственники говорят, что 8 ноября на него напали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда услышали песню в его мобильном телефоне. Отец Вахидуллы рассказал, что его сын вышел днем из дома, исламисты проверили его мобильный телефон, вспыхнул конфликт, и радикалы выстрелили в Вахидуллу.

Но пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что их люди никого не убивали из-за музыки.

До прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Музыкальный союз действовал при министерстве информации и культуры, с офисами музыкальных исполнителей и магазинами музыкальных инструментов по всему Афганистану, а также школами искусств. Люди также наслаждались музыкой в общественных местах, а артисты исполняли песни на различных мероприятиях.

Но теперь, с возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан, люди не имеют права слушать музыку во время своих торжеств. Однако в последнее время создается впечатление, что некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не чужды этих радостей.

Недавно в интернете были опубликованы видеозаписи известного афганского певца Мир Мафтуна и его сына Салама Мафтуна. Говорят, что оба артиста пели в сопровождении музыкальных инструментов на церемонии помолвки одного из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Араш Барез, известный афганский певец, отметил, что всякий раз, когда идет речь о музыке, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) категорически запрещают её, и, если правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжится, им все-таки придется как-то принять музыку, но на нее могут быть наложены ограничения. Однако пока нет четкой картины будущего афганской музыки под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).