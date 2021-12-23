Москва, , 10:17 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

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В составе «Спартака» шайбы забросили нападающий Йори Лехтеря и защитник Якуб Ержабек. У «Салавата Юлаева» отличились форварды Теэму Хартикайнен и Родион Амиров.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака». Решающий бросок исполнил нападающий Максим Цыплаков.

На сегодняшний день «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 47 очков. «Салават Юлаев» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 54 очками.

Отметим, что 22 декабря отмечалось 75-летие отечественного хоккея. Игроки «Спартака» приехали на матч на ретроавтобусе и сыграли в форме, в которой стали чемпионами СССР в 1965 году.

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