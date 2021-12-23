Пенза, , 10:30 — REGNUM В единые сроки рекомендуют провести зимние каникулы в Пензенской области, а именно — с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Основным условием проведения каникул остается обязательное соблюдение требований Роспотребнадзора. С учащимися и их родителями необходимо провести профилактические разъяснительные беседы по правилам поведения детей в зимний период времени. Целесообразно организовать административный и родительский контроль в местах проведения мероприятий и массового скопления людей в вечернее время, а также в наиболее травмоопасных местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области новогодние утренники в образовательных учреждениях разрешены только при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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