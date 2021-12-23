Париж, , 10:16 — REGNUM Правительство Франции заказало у компании Airbus 169 вертолетов H160M «Guépard» для вооруженных сил, передает BFM TV.

Вертолёт Airbus H135 Craig Sunter

Контракт на сумму 10 млрд евро включает в себя разработку, производство и обслуживание вертолетов H160M «Guépard».

В министерстве вооруженных сил Франции заявили, что 169 вертолетов будут распределены между армией, флотом и воздушно-космическими войсками, начиная с 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на самоизоляцию ушел после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат, министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер.

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