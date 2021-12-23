Астана, 23 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Комплексное экологическое исследование территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона, которое началось в 2008 году, завершили 23 декабря власти Казахстана.

Вид на Семипалатинский ядерный полигон, 1988 год

По данным материалов министерства энергетики страны, которые приводит ТАСС, в результате анализа было выявлено 9,4 тыс. кв. км земель с превышением норм загрязнения.

При этом комплексное экологическое исследование, в ходе которого было произведено несколько миллионов измерений и проанализированы десятки тысяч образцов грунта, проводилось на площади 18 311,4 кв. км.

Кроме того, указывается, что специалисты в ходе анализа также установили, что 8,9 тыс. кв. км земель бывшего полигона являются пригодными для использования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство Сената (верхняя палата парламента) Казахстана в ходе заседания 23 декабря поддержало законопроект об отмене в республике смертной казни.