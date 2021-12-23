Вашингтон, 23 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Возможная подготовка сотрудниками американской разведки украинских военных «для участия в партизанской войне» с Россией может иметь катастрофические последствия для всех вовлеченных сторон, заявил бывший офицер ЦРУ США Филип Джиральди.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«Помимо того факта, что подстрекательство Америки к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть катастрофическими для всех вовлеченных сторон», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, появившиеся в средствах массовой информации сообщения о тайной подготовке украинских военных, в случае их правдивости, стали «еще одним свидетельством, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» в попытках сменить режимы в других государствах.

Он также добавил, что тайная подготовка американской разведкой украинских военных может привести к тому, что Соединенные Штаты «станут причастны к безусловным военным преступлениям».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке вторжения РФ на Украину. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Москва якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года.

В Москве неоднократно ранее заявляли, что Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Запад продолжает дежурно обвинять Россию, ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений, при этом не указывая конкретных нарушений.

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