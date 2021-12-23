Ярославль, , 10:27 — REGNUM Уголовное дело возбуждённое в Твери по факту ДТП, в котором погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, закрыто. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Алексей Константинов Ярославская областная дума

Напомним, в декабре 2020 года Алексей Константинов за рулём «Хёндай Санта Фе» врезался в «Мазду». Депутат скончался на месте, позднее в больнице умерла 37-летняя женщина-водитель второй машины. Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом возбудили ещё в день аварии — 30 декабря 2020 года.

Расследование, начатое тверской полицией в январе 2021 года было передано в следственное управление следственного комитета по Тверской области.

По итогу порталу удалось выяснить, что уголовное дело было закрыто ещё зимой при согласии потерпевшей стороны.

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