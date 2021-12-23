Соль-Илецк, Оренбургская область, , 10:14 — REGNUM В Оренбургской области жительница Соль-Илецкого городского округа перевела звонившим ей мошкенникам 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

38-летней гражданке позвонила некая дама, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и рассказала, что на её имя якобы хотят оформить кредит на 500 тыс. рублей и для отмены этой операции надо взять встречный кредит и перевести их на «безопасный» счёт. Женщина так и сделала. Она взяла два кредита и перевела средства мошенникам.

А затем на мобильный номер гражданки пришли sms-сообщения о необходимости внесения ежемесячных платежей по взятым кредитам. Только после этого она заявила в полицию.