Тбилиси, 23 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 43 437 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2164 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 23 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 918 641 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 873 178 победили инфекцию, в том числе 3767 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 289 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 68 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5327 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1009.

Днём ранее в Грузии в ходе 45 153 исследований выявили 2739 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3072 человека, скончались 35 пациентов с COVID-19.