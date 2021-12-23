Краснодар, 23 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Последствия сильного снегопада в Краснодарском крае устраняют утром 23 декабря, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

uknowgayle Снегопад

На расчистку трасс региона в ночь с 22 на 23 декабря было выведено 168 комбинированных машин, 14 тракторов с плужным оборудованием, восемь грейдеров, было использовано более 5,5 тонн противогололедных материалов. В Курганинском районе из-за снегопада произошла автоавария, пострадал один человек.

В настоящее время снегопад продолжается в отдельных районах региона. Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается, подчеркнули в оперштабе.

На территории Краснодарского края с 21 декабря до вечера 24 декабря действует штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах.