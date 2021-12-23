23 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Выбор за Москвой. Если она продолжит наращивание сил на границе с Украиной, она спровоцирует еще более жесткую реакцию НАТО как в экономическом плане, так и в военном отношении. Если, с другой стороны, Москва серьезно настроена на переговоры, она обнаружит, что Вашингтон и НАТО готовы к переговорам, хотя и не на основе условий, изложенных в двух проектах соглашений, которыми мог бы гордиться сам Сталин.

Александр Белов, , 11:48 — REGNUM Похоже, что президент России Владимир Путин всё чаще полагается на удачу в своих взаимоотношениях с НАТО вообще и с США в частности. Он продолжает наращивание сил «вблизи» Украины. Так, по имеющимся оценкам, сейчас там развернуто от 60 тыс. до 75 тыс. военнослужащих, тогда как эта цифра, как ожидается, увеличится вдвое в течение следующих нескольких недель. Более того, российский лидер угрожает применить силу, если Запад продолжит свой «очевидным образом агрессивный курс», в частности в вопросе расширения НАТО у границ России, пишет старший советник Центра стратегических и международных исследований, зампред правления Института исследований внешней политики Дов Закхайм в статье, вышедшей 22 декабря в The National Interest.

Американский военный Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же самое время МИД РФ опубликовал проекты двух документов, направленных на изменение нынешнего стратегического баланса в Европе, сокращение американского присутствия там и подрыв единства НАТО. Глава Кремля, по всей видимости, уверен, что в случае вторжения на Украину Запад не станет оказывать ему сопротивления. Если же вторжения не последует из-за капитуляции Запада перед такими требованиями, президент России добьется гораздо большего, чем возвращение Киева под контроль Москвы.

После переговоров Путина с американским президентом Джо Байденом, направленных на формирование механизма для обсуждения вопросов, беспокоящих Москву, Россия подготовила проект «соглашения», в рамках которого США, в частности, «принимают обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказываются от приема в альянс стран, которые ранее входили в СССР».

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом kremlin.ru

Иными словами, проект соглашения, предложенного Россией, предполагает не только то, что Вашингтон наложит вето на вступление Украины — и Грузии — в НАТО, но и то, что нынешние члены альянса, входившие в СССР, а именно страны Прибалтики, должны быть из него исключены.

Более того, Москва хотела бы, чтобы Соединенные Штаты согласились воздерживаться от размещения «вооружения и сил в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности», за исключением такого развертывания в границах национальной территории той или иной стороны. Это положение позволило бы Москве наложить вето на все развертывания американских войск в Европе на том основании, что они угрожают безопасности России, в то время как Россия, конечно, могла бы размещать многочисленные войска вдоль своих границ с государствами НАТО, в том числе в Калининграде.

Но на этом еще не всё. В предложенном Москвой проекте документа указывалось требование, согласно которому США не должны разворачивать тяжелые бомбардировщики и силы ВМС в международных воздушном пространстве и водах, «откуда они могут поражать цели на территории другой стороны». Хотя номинально он применяется к обеим сторонам, на практике основное внимание будет уделяться как американским бомбардировщикам, базирующимся за пределами европейского континента, так и военно-морским подразделениям, действующим в Чёрном и Балтийском морях и западной части Тихого океана.

НАТО (сс) NATO. Royal Navy LPhot Paul Hall

Второй из двух документов Министерства иностранных дел, проект соглашения с НАТО, перекликается с некоторыми положениями проекта договора, в частности, в вопросе обязательства не допустить дальнейшего расширения НАТО — в нём конкретно упоминается Украина, — но идет еще дальше. Это предотвратило бы любую деятельность НАТО на постсоветском пространстве и ограничило бы развертывание в странах бывшего Варшавского договора силами, размещенными по состоянию на 27 мая 1997 года, то есть до саммита в Мадриде, когда НАТО пригласило Чешскую Республику, Польшу и Венгрию присоединится к альянсу.

Неудивительно, что и Соединенные Штаты, и НАТО отвергли требования России, которые восходят к требованиям Иосифа Сталина и его советских преемников. Кремль, безусловно, должен был предвидеть такую реакцию. Тем не менее Путин явно воодушевлен относительно слабой реакцией Запада на его военную угрозу Украине.

Его также не беспокоят угрозы новых санкций. Он ясно дал понять, что дополнительная военная помощь Запада Украине станет предлогом для перехода российских войск через границу, скорее всего, в восточную часть страны. Другими словами, он использует кризис, который он создал, как средство для получения уступок, которые и представить себе нельзя было в недавнем прошлом.

После Афганистана и Ирака США, к своему огорчению, поняли, что те или иные вооруженные конфликты редко идут заранее предопределенным курсом. Понимать это должна и Москва, которая также воевала в Афганистане. Военные действия на Украине могут распространиться на другие территории, подрывая десятилетия европейской стабильности и, в силу потенциальной эскалации в ядерную сферу, также создавая серьезную угрозу безопасности России.

Если Путин серьезно настроен разрешить озабоченность России по поводу расширения НАТО, он должен приказать остановить наращивание сил на границе с Украиной. Те силы, которые уже есть, являются более чем достаточным средством сдерживания любых планов Киева по возвращению силой отколовшихся Донецкой и Луганской областей. Если станет ясно, что Киев не собирается этого делать, России следует начать постепенно сокращать и эти силы, называя их частью учений.

Тем временем Вашингтон мог бы ограничить свою военную помощь Киеву, поставляя лишь оборонительные системы, как он это было прежде. НАТО могло бы сделать то же самое. В этих обстоятельствах обе стороны могли начать конструктивные переговоры, что было бы невозможно, пока на заднем плане маячит призрак вооруженного конфликта.

Американский военнослужащий Jason Epperson

В конечном счете выбор за Москвой. Если российские власти предпочтут продолжить наращивание сил на границе с Украиной, они, скорее всего, спровоцируют еще более жесткую реакцию НАТО как в экономическом плане — даже ранее пассивная Германия теперь угрожает перекрыть газопровод «Северный поток — 2», — так и в военном отношении. Если, с другой стороны, Москва серьезно настроена на переговоры, она обнаружит, что Вашингтон и НАТО готовы к переговорам, хотя и не на основе условий, изложенных в двух проектах соглашений, которыми мог бы гордиться сам Сталин.