Красноярск, , 10:09 — REGNUM 21 декабря в Красноярске прошло 99-е заседание Экспертного клуба «Комитет развития», возглавляемого Павлом Клачковым.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На этот раз главной темой заседания стала пандемия коронавируса и связанные с этим политические и экономические риски.

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета про Правительстве Российской Федерации, профессор Александр Шатилов, сразу же задал общий тон обсуждения, заговорив о турбулентности, охватившей «практически все государства мира», при этом тепло отозвавшись о Красноярском крае, в котором ему приходилось бывать.

Тему подхватил коллега профессора Шатилова доктор политических наук Павел Селезнев, председатель совета молодых ученых Финансового университета. Вслед за волнами пандемии, сказал он, поднялась волна фейков, что и стало едва ли не главным испытанием для политических менеджеров. Богатый выбор манипулятивных тактик и практик, которые может испытать на себе любой пользователь мессенджеров, наталкивает на мысль о неслучайности происходящего. Примечательно, что ряд оппозиционных партий и внепартийных деятелей пользуется «ковидной» повесткой для привлечения на свою сторону «раскольников» и «отступников» любого толка — от противников вакцинации до критиков ношения масок. Вместе с тем, четкой корреляции между уровнем образования человека и его верой в фейки не прослеживается, что тоже крайне любопытно. «Мы все время вынуждены реагировать на уже случившийся негатив, — посетовал Селезнев, — но упускаем инициативу». Несмотря на личный вклад в борьбу с пандемией первых лиц государства, доверие к власти в целом находится на достаточно низком уровне, так что совершенно необходимо переформатировать не только отношение к власти, но и отношение власти к работе с гражданами. В частности, активнее осваивать новые технологии. Поколение альфа, о котором сейчас говорят, обладатель уже не клипового, а скриншотового мышления — это не хорошо и не плохо, это данность, с которой надо работать. В конце нулевых годов затраты на работу в социальных сетях составляли незначительный процент, а сама эта работа носила чисто символический характер. Сегодня избирательная кампания без использования соцмедиа немыслима. Понятно, что не каждый политик годится для тиктока, но так или иначе продвижение в сетевом пространстве необходимо, с накрутками нужно уметь бороться, а политическое влияние блогеров и сообществ не стоит недооценивать. Что касается конкретных политических результатов, полученных в Единый день голосования, доктор Селезнев выделил следующие пункты. Эффективность мобилизационной машины партии «Единая Россия» существенно выросла, при том что стартовые позиции перед началом кампании были достаточно скромные. КПРФ укрепила свои позиции в парламенте, но при этом самой партии грозит раскол между «радикалами» и «умеренными», в том числе по вопросу, кто же станет преемником Зюганова на посту вождя. «Новые люди» претендуют на звание партии номер три, но им явно не хватает ресурсов. Что касается «Справедливой России», слившейся с двумя другими партиями и получившей достаточно скромный результат, кризис в этой партии отстрочен, но не преодолен. ЛДПР потеряла более трети своих голосов, что объясняется снижением привлекательности персонального бренда Владимира Жириновского, традиционно пытающегося быть одновременно апологетом власти и ее самым непримиримым критиком. Руководитель по учебной деятельности института Севера и Арктики, доктор философских наук, профессор Сибирского федерального университета Наталья Копцева рассказала о новациях в сфере онлайн-образования, онлайн-медицины и в целом охарактеризовала уходящий год как год коренного регионального перелома в том, что касается развития Севера и народосбережения.

Советник главы г. Красноярска Дмитрий Шестериков назвал пандемию коронавируса такой же системообразующей для нашего века, какой была первая мировая война для века прошлого, при этом советник подчеркнул, что мы сейчас примерно в 1915 году. Как и век назад, большинство государств не готовы к происходящему. Неизбежный поток изменений в общественных отношениях безжалостно сметет многое и многих на своем пути. Искусственный интеллект, блокчейн, цифровизация, виртуальная реальность — все это проявит себя в полную силу, когда будет накоплена некая критическая масса, когда новыми технологиями будет охвачено 55−60 процентов населения всего мира (здесь опять же напрашивается параллель с коллективным иммунитетом).

Как один из симптомов отставания от реальности, Шестериков привел тактику «Единой России» на этих выборах, единую для федерального и регионального уровней — «а это уже не работает», заметил он, «у партии должна быть своя позиция по поводу и региональных, и муниципальных проблем».

Писатель и эссеист Александр Кашанский охарактеризовал ситуацию с ковидом как разрушительную для общества и для людей, а единственным спасением для всех назвал достижение правды: «чтобы люди поверили и власти, и здравоохранению, и сами себе и друг другу». Любые технологии, сказал Кашанский, неэффективны без правильного целеполагания, а правильное целеполагание невозможно без адекватной картины мира, и именно здесь исток и корень всех проблем.

Юрист Сергей Подъяпольский, работавший на выборах на Орловщине, сравнил ситуацию в регионе с ситуацией в Красноярском крае, особенно что касается строительства мостов — если в Красноярском крае успешно строится Высокогорский мост в крайне суровых природных условиях, то в Орле строительство моста в черте города, несмотря на сопоставимую стоимость, продвигается медленно и с колоссальными скандалами, «так что начинаешь понимать, что Красноярский край не так уж плох».

Эксперт по вопросам иммиграции, бизнеса, недвижимости на Балканах Вячеслав Мишин, в прошлом политтехнолог, госслужащий, глава муниципального образования в Кировской области, рассказал о бурном росте иммиграции россиян в страны балканского региона, вопреки закрытию границ, и обратил внимание собравшихся на такое досадное обстоятельство бытия наших сограждан за границей, как мощная идеологическая обработка зарубежными СМИ. «Если смотреть телевизор в Черногории, Хорватии или Албании, то через пару лет становишься немного русофобом». Мишин привел в пример ВВС, Евроньюс и другие каналы, методично создающие образ «злого русского» в сознании людей, которые не лишены гражданства, права голоса и права голосовать, и призвал каким-то образом противопоставить вражеской пропаганде некий пул экспертов, стремящихся сохранить эту аудиторию, причем прообразом и флагманом этого пула как раз мог бы быть «Комитет развития».

Мишин также отметил, что нынешняя молодежь, 2005−2010 года рождения, это в массе своей люди, которые абсолютно не знают, кто такой Достоевский, что такое Большой театр, они не интересуются культурой, они не интересуются классиков и проводят время в Тиктоке. И именно туда к ним и нужно идти. К Дане Милохину, условно говоря. «Мы должны быть в этой повестке и задавать тренды», — заключил Вячеслав Мишин.

Павел Клачков с удовольствием подхватил идею Мишина и признался, что «на своем боевом посту» директора Красноярского филиала Финансового университета весьма активно использует сам и заставляет использовать сотрудников мемы, флэшмобы, ролики в Тиктоке, что может показаться несерьезным, однако уже привело к бурному росту новых студентов филиала — абсолютный рекорд за всю 85-летнюю историю филиала, «у меня гардеробы не успевают обслуживать, у меня с помещениями уже проблемы, так что, возможно, у кого-то здание придется отбирать», пошутил Павел Клачков. Сотни тысяч просмотров и сотни новых абитуриентов каждый год.

Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов «из глубин Центральной Азии», по выражению Клачкова (то есть из Киргизии), поделился своим видением особенностей политического менеджмента в современных условиях. Как раньше Фейсбук, так теперь Тикток кажется чем-то ненужным, излишним только тем людям, которые не умеют работать с трендами. Дмитрий Орлов призвал активнее работать с Тиктоком как частью soft power, причем сделал тонкое лингвистическое замечание: «правильный перевод этого выражения не «мягкая сила», а «мягкая власть». Коснулся Орлов и проблем миграции, процитировав известное выражение «Конкуренцию выигрывает тот, кто становится мечтой для всех». В этом смысле, по мнению аналитика, и России, и странам, откуда в Россию мигрируют люди, еще далеко до идеала — в том числе до идеального образа «страны, в которой хочется работать» и «людей, которых хочется в эту страну впускать».Советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов процитировал шутку: «чего мы попросим у деда Мороза в Новом году? Пощады!» Советник пояснил, в чем юмор — турбулентность, о которой не раз говорилось в ходе дискуссии, распространилась уже на все сферы человеческой жизнедеятельности. Не так страшна пандемия и борьба с ней, как увлечение зеленой энергетикой и борьба с углеродным следом, при этом, надо понимать, борьба (в отличие от пандемии) вполне рукотворная, инициативная, социально одобряемая и имеющая предсказуемые последствия, как то уничтожение среднего класса в Европе. «Люди, которые управляют нами, люди, которые управляют Европой, люди, которые управляют миром — в уме ли они?» — задался «наивным или наглым вопросом» советник и пожелал России и коллегам большей самостоятельности в принятии решений, большей опоры на собственный здравый смысл, и если для реализации этих решений понадобится сила, мягкая или твердая, то «да пребудет с нами сила».

Сергей Белоконев, бывший руководитель «Росмолодежи» и депутат Госдумы пятого созыва, к главным достижениям сезона отнес то, что парламент получил пятую партию, в старейших партиях также начинается транзит, и это тенденция долгосрочная. Премьер Мишустин полностью оправдал аванс, выданный ему весной прошлого года, как эффективный руководитель — но при этом до сих пор непонятно, на чьей он стороне в традиционной схватке «либералов» с «дирижистами» в экономическом блоке правительства. Белоконев выразил мнение, что России в целом нужна несколько иная, не столь москвоцентричная экономическая политика, при которой, например, в Москве строится сразу 12 новых станций метро, а в крупнейшем районе Петербурга до сих пор нет ни одной ветки. Что уж говорить о Ростове-на-Дону или Краснодаре, где транспортная проблема не решается десятилетиями. Нам необходимы, по примеру Республики Казахстан, свои «сто проектов» — конкретных, осуществляемых в понятные сроки.

Начальник отдела мониторинга экспертно-аналитического управления губернатора Красноярского края Юлия Пономарёва выступила с самым коротким и ярким выступлением. «Как сказал принц Гарри, главное несчастье в жизни — это ходить на нелюбимую работу. Пандемия коронавируса многих спасла от этой необходимости, хотя бы на время». Юлия Пономарёва также рассказала о двух дипломных работах ее студентов, один из которых доказывал, что дистанционное образование — это благо, а другой — что дистанционное образование это зло. И оба со своей задачей справились блестяще. Пандемия сыграла чрезвычайно позитивную роль в развитии онлайн-технологий. Что уж говорить об улучшении экологической ситуации. Последствия эпидемии требуют глубокого изучения, подытожила она.

Иван Дьяков