Кемерово, , 10:08 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 23 декабря, за прошедшие сутки выявлено 347 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 349 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 74, Кемерово — 70, Юрга — 32, Междуреченск — 27, Ленинск-Кузнецкий — 21, Прокопьевск — 17, Анжеро-Судженск — 13, Белово — 13, Мыски — шесть, Кемеровский МО — шесть, Промышленновский МО — шесть, Березовский — пять, Новокузнецкий МР — пять, Топкинский МО — пять, Юрга — пять, Калтан — четыре, Осинники — четыре, Гурьевский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Киселевск — три, Полысаево — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Яйский МО — три, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Тисульский МО — два, Тяжинский МО — два, Краснобродский — один, Тайга — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 271 пациент выздоровел, пятеро скончались.