Кострома, 23 декабря 2021, 10:28 — REGNUM Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал костромичей встретить Новый год в кругу семьи и не приглашать к себе гостей из других регионов. Об этом он сказал на встрече со средствами массовой информации, состоявшейся 22 декабря.
В настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалось. Количество новых случаев заражения снижается пятую неделю подряд. Сегодня, 23 декабря коронавирус диагностировали лишь у 94 человек. В последний раз такие цифры наблюдались до начала третьей волны коронавируса — в сентябре 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Санврач рассказал, в каком случае для костромичей введут новые ограничения