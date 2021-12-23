Кострома, , 10:28 — REGNUM Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал костромичей встретить Новый год в кругу семьи и не приглашать к себе гостей из других регионов. Об этом он сказал на встрече со средствами массовой информации, состоявшейся 22 декабря.

Новогодняя ёлка Andy One

«Новый год — семейный праздник. И об этом нужно помнить. Уважаемые костромичи, пожалуйста, постарайтесь приглашать как можно меньше гостей к себе домой и ограничьте визиты! Если будете принимать друзей и родственников из других регионов — соблюдайте хотя бы банальные меры безопасности. Постарайтесь разделить их по разным помещениям, чаще мойте руки и соберите праздничный стол так, чтобы на нём были только порционные блюда. Общей посуды быть не должно. Эти простые правила помогут избежать массовых заражений».

В настоящее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалось. Количество новых случаев заражения снижается пятую неделю подряд. Сегодня, 23 декабря коронавирус диагностировали лишь у 94 человек. В последний раз такие цифры наблюдались до начала третьей волны коронавируса — в сентябре 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Санврач рассказал, в каком случае для костромичей введут новые ограничения