Екатеринбург, 23 декабря 2021, 10:07 — REGNUM Трое детей погибшей на окраине Екатеринбурга 31-летней женщины отвезли в больницу. Об этом пишут СМИ.
По данным Е1.ru, серьёзных травм они не получили. Из больницы их заберёт их законный представитель.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 23 декабря. Семья находилась в автомобиле Nissan Murano, водитель которой ехал на красный сигнал светофора. Мать детей скончалась.
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