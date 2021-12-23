Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Трое детей погибшей на окраине Екатеринбурга 31-летней женщины отвезли в больницу. Об этом пишут СМИ.

ДТП

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По данным Е1.ru, серьёзных травм они не получили. Из больницы их заберёт их законный представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 23 декабря. Семья находилась в автомобиле Nissan Murano, водитель которой ехал на красный сигнал светофора. Мать детей скончалась.

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