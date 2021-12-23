Детей погибшей под Екатеринбургом женщины увезли в больницу
Екатеринбург, 23 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Трое детей погибшей на окраине Екатеринбурга 31-летней женщины отвезли в больницу. Об этом пишут СМИ.
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ДТП
По данным Е1.ru, серьёзных травм они не получили. Из больницы их заберёт их законный представитель.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 23 декабря. Семья находилась в автомобиле Nissan Murano, водитель которой ехал на красный сигнал светофора. Мать детей скончалась.