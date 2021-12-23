Ивано-Франковск, Украина, , 10:05 — REGNUM Варшава «последовательно выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины как основу мира и добрососедских отношений в Европе». Об этом, как передает Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая 22 декабря на конференции дипломатов в украинском Ивано-Франковске.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы решительно поддерживаем право каждого европейского государства на выбор политических и оборонных альянсов», — отметил министр Збигнев Рау.

Дипломат добавил, что главным вызовом в сфере региональной безопасности является в настоящее время деэскалация конфликта на российско-украинской границе.