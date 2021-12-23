Москва, , 10:05 — REGNUM В небе над Москвой в четверг, 23 декабря замечено редкое явление — алмазная пыль. Об этом 23 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твёрдых осадков — алмазная пыль — явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе» — написал он в своем сообщении.

Также синоптик уточнил, что в российской метеорологии данное явление носит название ледяные иглы и добавил, что алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также «осадками ясного неба».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 06:00 25 декабря продлено действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за морозов в столице России.