Каспийск, Дагестан, , 10:05 — REGNUM В Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из жилых многоэтажных домов города Каспийска. В результате инцидента получили ожоги три человека — 40-летний мужчина, 32-летняя женщина и десятилетний ребенок. Всех их после оказания первой медицинской помощи в Каспийской ЦГБ транспортировали в Республиканский ожоговый центр. Лечение пострадавших находится под контролем министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, сообщили 23 декабря в пресс-службе ведомства.

В больнице Nikatv.ru

Напомним, хлопок газовоздушной смеси в квартире по улице Кавказская 28-а города Каспийска произошел 22 декабря в 17:56. Пострадали трое жильцов квартиры на десятом этаже.

«Мужчина 40 лет получил ожоги лица и кистей рук, женщина 32 лет — ожоги лица, кистей рук и бёдер, ребёнок десяти лет — ожоги лица и кистей рук», — говорится в сообщении минздрава.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Для установления тяжести причиненного здоровью вреда потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в Следственном комитете по региону.

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