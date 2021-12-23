Москва, 23 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В России грузоперевозки могут подорожать на 15−20%. О планах поднять цены на транспортные услуги в зависимости от направления заявили свыше 80% компаний-членов национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», а также не входящих в неё фирм. Об этом сообщили в ассоциации 23 декабря.

David Guo Грузоперевозки

Как уточнил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин, вырастет стоимость услуги и большегрузных, и малотоннажных автомобилей перевозчиков, пишет газета «Известия».

»Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%», — подтвердил изданию генеральный директор компании-грузоперевозчика «Ларм» Максим Росков.

В организации среди причин подорожания услуг назвали рост цен на топливо, комплектующие и обслуживание машин. Так, по данным ассоциации, за год дизельное топливо на АЗС во всех регионах подорожало в среднем на 9 рублей за литр, то есть на 16−19%.

Источник «Известий» в отрасли грузоперевозок утверждает, что переработчики топлива завышают цену, так как значительная часть продукции идёт на экспорт по более высокой стоимости. «Грузавтотранс» также пожаловался, что цены на запчасти и технические жидкости материалы для автомобилей выросли на 40−70%.

Ассоциация обратилась в Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго и администрацию президента с просьбой повлиять на ценообразование на топливо. В «Грузавтотрансе» предложили, в частности, временно запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, разработать программу поддержки автоперевозчиков, выделить им субсидии и дотации, а также отменить акциз на топливо.

Напомним, по данным Росстата, средняя цена дизельного топлива в российской рознице продолжила увеличиваться, но замедлила темпы роста. За период с 13 по 20 декабря она выросла на 17 копеек, или 0,3% — до 53,81 рубля за литр. Ранее семь недель подряд дизель дорожал более значительно (около 30 копеек в неделю и выше). Топливо в РФ дорожало в рознице весь 2021 год. Снижение было зафиксировано только в начале осени. В конце сентября цены вновь пошли в рост, а с середины октября ускорили его.