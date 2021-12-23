Белгород, , 10:05 — REGNUM Долю уставного капитала Единой транспортной компании в собственность области предала мэрия Белгорода. Решение поддержали депутаты 22 декабря на 43 сессии Белгородского городского Совета.

Белгородская ЕТК Https://www.beladm.ru/

Область получила ещё 31,5% уставного капитала «ЕТК». Как отметили в мэрии, дотации на покрытие убытков транспортной компании последнее время город получал из областного бюджета. Депутаты считают, что передача доли «ЕТК» должна положительно сказаться на развитии пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «ЕТК» образовано в апреле 2019 года и, выиграв конкурс, и стала единственным перевозчиком Белгородской агломерации.