Абакан, 23 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) 48-летний мужчина осуждён за двойное убийство, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Абаканец ранее судим за убийство. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Установлено, что вечером 5 декабря 2020 года мужчина пришёл вместе со своей 34-летней знакомой к 60-летнему приятелю в квартиру на улице Некрасова в Абакане.

Компания употребляла спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились на почве ревности. По мнению осуждённого, женщина оказывала знаки внимания хозяину квартиры. Мужчина взял нож и нанёс потерпевшему множественные удары. Затем он набросился на женщину, избил её и несколько раз ударил ножом. Потерпевшие скончались на месте.

Суд приговорил абаканца к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года. Также с осуждённого в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда — 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области местного жителя задержали за убийство двух человек.

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