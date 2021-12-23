Астана, 23 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Большинство Сената (верхняя палата парламента) Казахстана в ходе заседания 23 декабря поддержало законопроект об отмене в республике смертной казни. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Проект закона предполагает полное исключение из Уголовного кодекса республики такой меры наказания как смертная казнь. Также он вводит запрет на условно-досрочное освобождение тех, кому вместо казни назначили лишение свободы.

«Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь», — говорится в описании законопроекта.

Для вступления законопроекта в силу его должен подписать президент Казахстана. В УК республики смертная казнь предусмотрена в 17 статьях. После её отмены самым суровым наказанием за преступления будет пожизненное заключение.

Стоит отметить, что в Казахстане с декабря 2003 года действует мораторий на смертную казнь.