Ярославль, 23 декабря 2021, 10:01 — REGNUM В Ярославской области шесть памятников архитектуры адаптируют для незрячих при помощи создания тактильных моделей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Помимо уже готового дворца царевича Димитрия в Угличе так же создадут модель церкви Димитрия на крови, в Ярославле изготовят уменьшенную копию храма Ильи Пророка, в Ростове — Успенского собора и звонницы, а в Переславле — Спасо-Преображенского собора.
Рядом с каждой моделью установят таблички со шрифтом Брайля, рассказывающими о достопримечательности.