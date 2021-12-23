Ярославль, , 10:01 — REGNUM В Ярославской области шесть памятников архитектуры адаптируют для незрячих при помощи создания тактильных моделей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Тактильная модель дворца царевича Димитрия в Угличе Страница Максима Авдеева на Facebook

«Золотое кольцо» становится доступным для слабовидящих и незрячих людей. В Угличе открыта тактильная модель дворца царевича Димитрия. Трехмерная копия — точная реконструкция памятника культурного наследия в масштабе 1/100. Такие модели, воспроизводящие ключевые архитектурные объекты «Золотого кольца», появятся в восьми городах популярного турмаршрута. Причем шесть моделей — в Ярославской области», — написал Максим Авдеев на своей странице в Facebook.

Помимо уже готового дворца царевича Димитрия в Угличе так же создадут модель церкви Димитрия на крови, в Ярославле изготовят уменьшенную копию храма Ильи Пророка, в Ростове — Успенского собора и звонницы, а в Переславле — Спасо-Преображенского собора.

Рядом с каждой моделью установят таблички со шрифтом Брайля, рассказывающими о достопримечательности.