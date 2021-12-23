Ярославль, 23 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославской области шесть памятников архитектуры адаптируют для незрячих при помощи создания тактильных моделей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Страница Максима Авдеева на Facebook Тактильная модель дворца царевича Димитрия в Угличе

«Золотое кольцо» становится доступным для слабовидящих и незрячих людей. В Угличе открыта тактильная модель дворца царевича Димитрия. Трехмерная копия — точная реконструкция памятника культурного наследия в масштабе 1/100. Такие модели, воспроизводящие ключевые архитектурные объекты «Золотого кольца», появятся в восьми городах популярного турмаршрута. Причем шесть моделей — в Ярославской области», — написал Максим Авдеев на своей странице в Facebook.

Помимо уже готового дворца царевича Димитрия в Угличе так же создадут модель церкви Димитрия на крови, в Ярославле изготовят уменьшенную копию храма Ильи Пророка, в Ростове — Успенского собора и звонницы, а в Переславле — Спасо-Преображенского собора.

Рядом с каждой моделью установят таблички со шрифтом Брайля, рассказывающими о достопримечательности.