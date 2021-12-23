Пхеньян, , 09:58 — REGNUM В 2020 году ВВП КНДР упал на 4,5%, а товарооборот с другими странами сократился на 70% из-за неблагоприятных погодных условий, санкции ООН и пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы Южной Кореи.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, темпы падения экономики Северной Кореи оказались самыми большими с 1997 года.

Напомним, что в 2017 году ВВП КНДР упал на 3,5%, в 2018 году — на 4,1%, однако в 2019 году, напротив, вырос на 0,4%.

Номинальный ВВП Северной Кореи составляет 34,7 трлн вон (~$29,2 млрд), номинальный ВНД — 35 трлн вон (~$29,4 млрд), а ВНД на душу населения — 1,37 млн вон (~$84 тыс.).

В 2020 году общий объём торговли КНДР с другими странами составил $860 млн, что на 73,4% меньше, чем в 2019 году. Экспорт упал на 68%, до $90 млн, а импорт — на 73,9%, до $770 млн.